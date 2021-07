FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zum Auftakt leichte Gewinne verbuchen und somit an die Erholung vom Vortag anknüpfen. Allzu risikofreudig dürften die Anleger vor dem US-Arbeitsmarktbericht aber nicht agieren, werden die Daten doch als Gradmesser für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed betrachtet.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,17 Prozent auf 15 629 Punkte. Damit steuert der Dax auf ein leichtes Wochenplus zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone deutet sich am Freitag ein Anstieg um rund 0,3 Prozent an.