Scout24 CEO Contract Extended Until 2025 (PLX AI) – Tobias Hartmann will remain Chief Executive Officer (CEO) of Scout24 AG until the end of December 2025. Hartmann has been CEO of Scout24 AG since November 2018With the contract extension, the Supervisory Board creates continuity in the …