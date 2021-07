Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich die Auftragslage in den meisten Autofabriken entscheidend verbessert. Denn vor zwölf Monaten waren die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch viel deutlicher zu spüren. Wo damals Werksferien auf dem Plan standen, herrschte tatsächlich eine Produktionspause. Jetzt sind die Auftragsbücher wieder viel besser gefüllt, nur die mangelhafte Chipversorgung ist als aktuell dringlichstes Problem geblieben. In der Autobranche ist die Hoffnung groß, dass es bald tatsächlich wieder größere Chiplieferungen gibt. Der Höhepunkt des Engpasses scheint jedenfalls vorbei zu sein. Inzwischen produzieren wichtige Halbleiterwerke wieder, die über Monate ausgefallen waren. Mit den zusätzlichen Saisonarbeitskräften soll ein Teil der Produktionsausfälle aus dem Frühjahr wieder hereingeholt werden.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Daimler hat seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 einen Aufwärtstrend ausgebildet, der aktuell immer noch intakt ist. Zwar bewegt sich der Kurs an der unteren Begrenzung des Trends, die sich zusätzlich mit dem Supportlevel bei 75,33 Euro überschneidet. Die Überschneidung erzeugt ein stärkeres Signal, als ein Indikator alleine. Zudem hat der Kurs innerhalb des Trendkanals eine Seitwärtsrange entwickelt, aus der er möglicherweise nach oben ausbrechen könnte. Die Planzahlen von Daimler sprechen für sich, nachdem das erwartete KGV für 2021 aktuell bei 6,93 steht. Es stimmt schon, dass sich die Autoindustrie in einem kostspieligen Transformationsprozess hin zur Elektromobilität und dem autonomen Fahren befindet, trotzdem erscheint ein KGV kleiner als 7 als gewichtiges Argument, um sich mittelfristig auf der Long-Seite zu positionieren. Mit dem Support bei 70,09 Euro besitzt das Papier eine wichtige Marke gegen einen Abverkauf.