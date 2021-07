Anlegerverlag CureVac ist heute außer Rand und Band! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.07.2021, 08:52 | 64 | 0 | 0 02.07.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de CureVac legt heute einen Traumstart hin. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund drei Prozent freuen. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 56,45 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur CureVac-Aktie. Einfach hier klicken. Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 33,00 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel. Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 81,98 EUR eher auf Rot. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist CureVac heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise. Fazit: Bei CureVac geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.





