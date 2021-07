Die GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30), globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat in Q2 2021 mit 398,6 Mio. Euro ein Leasingneugeschäft auf Vorjahresniveau erzielt (Q2 2020: 402,3 Mio. Euro). Die Anzahl der Neuverträge stieg in Q2 2021 um 11,3% auf 56.078 und lag dabei erstmals seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie wieder über dem Niveau des Vorjahresquartals. Zudem erhöhte sich die Deckungsbeitragsmarge 2 des Leasingneugeschäfts von 17,5% im Vorjahresquartal auf 18,1% in Q2 2021. Das Leasingneugeschäft entspricht der Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände.

„Wenn wir uns die vergangenen Monate anschauen, dann sehen wir, es geht jetzt wieder bergauf. Gleichwohl befinden wir uns weiterhin in einem von der Pandemie geprägten Marktumfeld“, erläutert Dr. Sebastian Hirsch, Finanzvorstand der GRENKE AG, und ergänzt: „Mit Beginn der Covid-19-Krise haben wir in unseren Neugeschäftsaktivitäten gezielt auf Risikolimitierung und kleinteiliges Geschäft gesetzt. Diese Strategie ist aufgegangen. Doch nun steht der nächste Schritt an, wir wollen auch das Volumen sukzessive steigern. Mit dem syndizierten Kredit haben wir hierfür eine wesentliche Voraussetzung geschaffen.“

Regionale Entwicklung des Leasingneugeschäfts

Die Pandemie verlief zeitlich und regional sehr unterschiedlich. Diese Unterschiede werden im Vergleich der Geschäftsergebnisse deutlich. Zu Beginn des Q2 2020 war das Neugeschäft in Deutschland durch die Pandemie noch weniger stark beeinträchtigt. In der DACH-Region blieb das Leasingneugeschäft in Q2 2021 daher im Vergleich zu dem relativ robusten Geschäftsverlauf vor einem Jahr mit 111,1 Mio. Euro unter dem Vorjahresquartal (Q2 2020: 131,6 Mio. Euro). In Westeuropa – ohne DACH – wurde im gleichen Zeitraum hingegen ein deutlicher Zuwachs von 27,8% verzeichnet. Im zweiten Quartal 2021 erzielte GRENKE besonders in Frankreich, den Niederlanden und Luxemburg substanzielle Zuwächse. In der Region Südeuropa sank das Neugeschäft hingegen um 12,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei konnten die starken Neugeschäftsentwicklungen in Spanien, Portugal und Kroatien die niedrigeren Abschlusszahlen in Italien nicht vollständig kompensieren. In Nord- und Osteuropa verzeichnete GRENKE ein Wachstum im Leasingneugeschäft von 6,0%, getrieben von einem deutlichen Zuwachs in Großbritannien und Polen. Die übrigen Regionen haben mit einem Leasingneugeschäft von 20,9 Mio. Euro einen Anstieg von 11,0% gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt.