HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das Neugeschäft des Leasingspezialisten beginne sich zu erholen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer ersten Reaktion am Freitag./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben