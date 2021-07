FRANKFURT (dpa-AFX) - Altaktionäre des Online-Brokers Flatexdegiro haben sich von einem Teil ihrer Papiere getrennt und damit den Streubesitz der Aktien erhöht. Der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern hofft so auf einen Aufstieg in den Index der mittelgroßen Werte, den MDax , spätestens zum Jahresende. Platziert wurden nun rund 650 000 Aktien zu je 109,00 Euro, wie die zuständige Bank Jefferies am Freitag in Frankfurt mitteilte.

Den Angaben zufolge war die Nachfrage der Investoren groß: die Platzierung sei mehrfach überzeichnet gewesen. Der Abschlag zum Schlusskurs vom Donnerstag betrug nur rund 4,5 Prozent. Am Freitagmorgen wurden die Flatexdegiro-Aktien auf der Handelsplattform Tradegate mit 111,90 Euro rund zwei Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs gehandelt.