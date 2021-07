DAX - US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Erst wenn der DAX nachhaltig über den Fibonacci-Fächer im Monatshart ansteigen kann, würde sich Raum bis 16.000 Punkte ergeben. Solange der DAX im großen Bild unter dem Fibonacci-Fächer verläuft, könnte es zu einem Abprall nach unten und einer langfristigen Abwärtskorrektur kommen.

Dabei ist auch die Lage im S&P 500 zu beachten. Der US-Index notiert aktuell ebenfalls an einem langfristigen Widerstand direkt an der oberen Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals im Wochenchart. Auch hier könnte es zu einem Abprall nach unten kommen, was den DAX dann zusätzlich belasten könnte.