Spearmint beauftragt Abitibi Geophysics mit dem Arbeitsprogramm in seinem an New Found Gold Corp. angrenzenden ‚Goldprojekt Goose‘ in Neufundland

2. Juli 2021 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es Abitibi Geophysics („Abitibi") aus Quebec mit dem weiterführenden Arbeitsprogramm über Spearmints direkt an New Found Gold Corps (NFG-TSX.V) Projekt Queensland in Neufundland angrenzenden ‚Goldprojekt Goose‘ beauftragt hat. New Found Gold gab vor kurzem (am 30. Juni 2021) eine brandneue Entdeckung in der Zone ‚Golden Joint‘ mit 430,2 G/T über 5,25 Meter bekannt. Dies ist der zweithöchste, bisher von New Found Gold erzielte Gehalt, und Spearmints Liegenschaft liegt dieser neuen Entdeckung sowie dem Entdeckungsbohrloch ‚Keats‘ am nächsten (siehe Landkarte). Abitibi ist ein Anbieter kompletter Explorationsdienstleistungen in geologischen Umgebungen weltweit. Diese Phase wird magnetische Bodenuntersuchungen und VLF-Untersuchungen sowie fortschrittliche Dateninterpretation zur Weiterentwicklung des Projekts zur bohrbereiten Stufe umfassen.

Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Spearmint Resources erklärte: „Wir freuen uns sehr, positive Goldindikatoren in unserem ersten Arbeitsprogramm entdeckt zu haben. Neufundland entwickelt sich schnell zu einem der spannendsten Goldbezirke der Welt, und es ist überaus ermutigend, dass unsere Liegenschaft New Found Golds Entdeckung ‚Keats‘ und seiner brandneuen Entdeckung ‚Golden Joint‘ am nächsten liegt. Abitibi verfügt über eine erwiesene Erfolgsbilanz, und wir brennen darauf, Bohrziele und weitere Explorationspläne zu erstellen. Wir haben dieses Arbeitsprogramm voll finanziert, unter anderem durch Finanzmittel aus der Investition durch bestimmte, von Sprott Asset Management LP verwaltete Fonds. Dies ist das dritte Arbeitsprogramm, das wir in diesem Jahr im Sommer unternehmen werden, und das Jahr 2021 gestaltet sich damit zum arbeitsreichsten und transformativsten Jahr des Unternehmens. Crews arbeiten derzeit auch in unserem Goldprojekt in Quebec, das in direkter Nähe von Amex Exploration Inc. (AMX-TSX.v) und Starr Peak Mining Ltd. (STE-TSX.v) liegt, sowie in unserem Projekt Escape Lake North, das direkt an Clean Air Metals (AIR-TSX.V) angrenzt, in einem Gebiet mit PGM-Vorkommen der Weltklasse“.