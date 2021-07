GOLDMAN SACHS stuft Covestro auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Iwamoto

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: gut

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro von 80 auf 82 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Unter den europäischen Chemieunternehmen bevorzugt Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie Covestro und AkzoNobel, da hier die Markterwartungen für das Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr knapp 20 Prozent Luft nach oben hätten. Derweil räumt sie Lanxess und Evonik unter den diversifizierten Branchenvertretern mittelfristig das schwächste Ergebnispotenzial ein./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 22:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.