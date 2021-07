Köln (ots) - Auch im zweiten Jahr der Coronapandemie sind die Führungskräfte in

der deutschen Chemie- und Pharmabranche weitestgehend zufrieden mit der

Personalpolitik ihrer Unternehmen. Das zeigt die diesjährige

Befindlichkeitsumfrage des VAA unter den außertariflichen und leitenden

Angestellten von Deutschlands drittgrößtem Industriezweig.



Wie im Vorjahr liegt die Durchschnittsnote für die personalpolitischen Maßnahmen

der Unternehmen bei 2,8. Für die Personalpolitik im Kontext mit der Coronakrise

vergaben die Befragten mit 1,6 allerdings eine deutlich bessere Bewertung als

bei den Kernfragen der Befindlichkeitsumfrage

(https://www.vaa.de/presse/publikationen/umfragen/befindlichkeitsumfrage/) .

VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow: "Durch die lange andauernde

Coronapandemie hatte und hat auch die Chemie- und Pharmabranche besondere

personalpolitische Herausforderungen zu bewältigen. Das Urteil der

Führungskräfte zeigt jedoch, dass die Unternehmen hier in den allermeisten

Fällen den richtigen Weg gewählt haben."





An der Spitze des Umfragerankings steht in diesem Jahr der Mainzer GlaskonzernSchott, gefolgt vom Leverkusener Polymerhersteller Covestro. Die beidenUnternehmen haben somit im Vergleich zum Vorjahr die Plätze getauscht. HinterSchott und Covestro kann der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim seinen drittenPlatz aus dem Vorjahr verteidigen.Mit Shell, Daiichi Sankyo und Celanese konnten 2021 drei Unternehmen, derenKonzernmutter nicht in Deutschland ansässig ist, ihre Bewertung deutlichverbessern und im Ranking vorrücken. Der bayerische Chemiekonzern Wacker erhieltdagegen eine deutlich schlechtere Bewertung als im Vorjahr und fiel von Platzzehn auf Platz 14 zurück. 2019 hatte Wacker noch auf dem dritten Platz gelegen.Auch die Umfrageteilnehmer bei B. Braun Melsungen vergaben schlechtereBewertungen als 2020, sodass der hessische Pharma- und Medizinbedarfsherstellernach Platz zwölf im Vorjahr nun auf Platz 19 von 23 steht.Die jährliche VAA-Befindlichkeitsumfrage wurde 2021 zum 20. Mal durchgeführt.Sie ist ein anerkanntes und unabhängiges Barometer für die Stimmung deraußertariflichen und leitenden Angestellten in der Chemie- und Pharmaindustrie.An der Befindlichkeitsumfrage 2021 von Mitte April bis Mitte Mai beteiligtensich mehr als 2.700 Personen.Die Führungskräfte Chemie sind organisiert im Verband angestellter Akademikerund leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V. (VAA). AlsBerufsverband und Akademikergewerkschaft vertritt der VAA die Interessen vonrund 30.000 Führungskräften aller Berufsgruppen in der chemisch-pharmazeutischenIndustrie. Zur firmenübergreifenden Branchenvertretung schließt der VAATarifverträge und führt einen intensiven Dialog mit den Sozialpartnern undweiteren Chemieverbänden.Ansprechpartner für Rückfragen:Klaus Bernhard Hofmann, Geschäftsführer Kommunikation & Pressesprecher, Tel:+49 221 160010, E-Mail: klaus.hofmann@vaa.de, www.vaa.de.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/4957865OTS: VAA - Führungskräfte Chemie