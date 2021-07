Nordex Falls 4% After Capital Raise; Bank of America Reiterates Buy Autor: PLX AI | 02.07.2021, 09:16 | 44 | 0 | 0 02.07.2021, 09:16 | (PLX AI) – Nordex shares fell 4% at the open after the company surprised the market and raised EUR 585 million of new capital yesterday evening.

But Bank of America analysts say the capital raise is positive and kept their buy rating unchanged, with a price target of EUR 35

The transaction is a key opportunity for Nordex to capitalize on its competitive advantage in 5 MW turbines, BofA said

With the balance sheet now with a net cash position, Nordex can approach new customers it previously couldn't reach, BofA said

The 4-5 MW turbine space is seeing strong demand, and Nordex has a competitive advantage here with the top 2 market positions thanks to its Delta 4000 turbine



