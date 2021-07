Veganz schließt Eigenkapitalrunde erfolgreich ab (FOTO) Berlin (ots) - Die Veganz Group AG konnte im Rahmen ihrer Eigenkapitalrunde namhafte Investoren an Bord holen. Neben dem prämierten Fond Paladin One als Lead Investor, beteiligen sich auch die Firma Develey Holding sowie mehrere Privatinvestoren, darunter Marcel Maschmeyer und Michael Durach an der Veganz Group AG.



Als das durch die Marktentwicklung in den vergangenen Jahren einzig verbliebende, unabhängige deutsche vegane Unternehmen mit seinem einzigartigen veganen Vollsortiment und der Auszeichnung zur Innovativsten Foodmarke 2021, startet Veganz nunmehr mit dem Aufbau seiner zweiten Produktionsstätte in eine neue Ära als Produzent für pflanzliche Käse, Fisch- und Fleischalternativen.