Die Wall Street wartet auf die heutigen US-Arbeitsmarktdaten - bestätigen diese das derzeit dominante Goldilocks-Narrativ (starke Wirtschaft, vorübergehende Inflation, dovishe Fed)? Ideal wäre vermutlich eine Zahl, die die Erwartungen der Wall Street (700.000 neue Stellen) ziemlich genau trifft, denn das würde das Goldilocks-Narrativ nicht anfechten. Zu achten ist heute vor allem auch auf die US-Stundenlöhne als zentraler Hinweis, wie stark die Inflation wirklich werden wird. Gestern der Leitindex S&P 500 zum sechsten Mal in Folge mit neuem Allzeithoch (wieder unter dünnen Umsätzen), Value diesmal stärker als Growth. Auffallend, aber weitgehend unbeachtet ist derzeit die Stärke des US-Dollars. Am Montag ist Feiertag in den USA..

Das Video US-Arbeitsmarktdaten - Goldilocks?" sehen Sie hier..