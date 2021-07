Coronapandemie und die beschleunigte Digitalisierung lassen die Nachfrage deutscher Unternehmen nach Cloud-Services auf neue Höchststände steigen

Die Studie „2021 ISG Provider Lens Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions for Germany” stellt fest, dass die pandemiebedingten Anforderungen an die Heimarbeit die Bedeutung der Managed Services-, Hosting- und Colocation-Anbieter für deutsche Unternehmen stark erhöht haben. Mittelständische Unternehmen, die ihre Marktanteile verteidigen wollen, wenden sich an Dienstleister, die sowohl Beratung als auch Unterstützung bei Implementierung und Betrieb bieten. Größere Organisationen treiben den Ausbau ihrer Cloud-Ressourcen voran und suchen nach Partnern, die sie dabei unterstützen, den mit dem Ausbau einhergehenden Komplexitätszuwachs zu bewältigen.

Die Ausweitung von Digitalisierungsprojekten und die Bewältigung der Coronakrise treiben die Nachfrage nach IT- und Cloud-Services in Deutschland im Jahr 2020 und im Frühjahr 2021 auf neue Höchststände. Dies geht aus einer Studie hervor, die heute von der Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ) veröffentlicht wurde. ISG ist ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

„Deutsche Unternehmen haben ihr Digitalisierungsengagement verdoppelt. Parallel dazu sinken die Investitionen in On-Premises-Hardware”, sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG EMEA. „Private- und Hybrid-Cloud-Dienste bieten den Unternehmen die Flexibilität und Skalierbarkeit, die sie brauchen.“

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), einem Markt mit fast 100 Millionen Verbrauchern und mehr als 5 Millionen mittelständischen Unternehmen, gibt es mehr als 1.000 Anbieter von Services und Hosting, so ISG. Das gegenwärtige Wachstum spiegelt die regionale Nachfrage nach cloudbasierten Services wider. Diese erreichte im ersten Quartal 2021 dem EMEA ISG Index zu Folge ein neues Rekordhoch. So wuchs der gesamte IT-Services-Markt, der sowohl As-a-Service- als auch Managed-Services-Aufträge umfasst, im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 20 Prozent.

Während der Pandemie haben Managed-Services-Provider (MSP) Arbeitsbereiche für Heimbüros und Heimunterricht eingerichtet. Parallel dazu haben Managed-Cloud-Hoster die erforderlichen Serverkapazitäten und Colocation-Anbieter standardisierte Rechenzentren mit ausreichender Konnektivität und Bandbreite zur Verfügung gestellt, so ISG.

Digitalisierungsprojekte adressieren eine Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen in deutschen Unternehmen, heißt es in dem Bericht. So benötigt eine wachsende Zahl von Unternehmen Latenzzeiten von maximal 35 Millisekunden für Anwendungen wie Edge Computing, autonomes Fahren, Mixed-Reality und IT/OT-Lösungen, die die IT und die operative Wertschöpfung der Unternehmen verbinden. 5G-Mobilfunktechnologie mit niedriger Latenz spielt bei diesen Anwendungen eine zunehmend wichtige Rolle.