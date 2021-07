Anlegerverlag Heute CureVac kaufen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.07.2021, 09:32 | 66 | 0 | 0 02.07.2021, 09:32 | Foto: www.anlegerverlag.de CureVac-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund drei Prozent zubuche. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Startet hier jetzt die nächste Party? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu CureVac erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Bisher lag dieses Low bei 33,00 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei CureVac also ganz genau hinsehen. Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Da dieser Indikator bei 81,98 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll. Fazit: Wie es bei CureVac weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





