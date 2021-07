CHECK24 Apps gleich mehrfach ausgezeichnet

München (ots) -



- DtGV: Top-Platzierungen branchenübergreifend sowie in der Branche Reise und

Tourismus

- Auch F.A.Z.-Institut kürt CHECK24 zu Deutschlands bester App

- DEUTSCHLAND TEST kürt CHECK24 zum Fairness-Champion unter den

Mietwagenportalen



Die CHECK24 Apps begeistern Kund*innen - das ergab eine repräsentative Studie

der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV).1) Innerhalb der

Branche Reise und Tourismus positionierte sich CHECK24 gleich mehrfach mit

Top-Noten vor z. B. Kayak und Urlaubsguru: Unter den

Hotel-Preisvergleichsportalen sicherte sich das Münchner Vergleichsportal die

Plätze eins und zwei, bei den Mietwagen- , Reise- und Preisvergleichsportalen

jeweils den ersten Platz.





Die CHECK24 Vergleiche App erreichte darüber hinaus branchenübergreifend die TopFünf der Apps mit der höchsten Bewertung. Die CHECK24 Reise App wurde ebenfallsbranchenübergreifend ausgezeichnet.Bei der online durchgeführten Nutzerbefragung wurden insgesamt mehr als 145.000Kundenmeinungen zu 774 Apps aus 104 Branchen eingeholt. Die Befragten bewertetendie Apps anhand einer zehnstufigen Skala von katastrophal (eins) bisherausragend (zehn). Aus den Angaben ermittelten die Expert*innen des DtGV denApp-Zufriedenheits-Score.Branchenübergreifend wurden die am besten bewerteten 20 Prozent mit dem Urteil"App-Award 2021" ausgezeichnet. Zusätzlich wurden je Branche die besten Appsgekürt, sie erhielten ebenfalls den "App-Award 2021".F.A.Z.-Institut kürt CHECK24 zu Deutschlands bester AppAuch das F.A.Z.-Institut hat gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- undWirtschaftsforschung die CHECK24 Vergleiche App ausgezeichnet. In der KategorieVergleichsportale landet CHECK24 deutlich vor idealo. Außerdem schlägt CHECK24Reisen in der Kategorie Urlaubsbuchung u. a. Urlaubspiraten, TUI undHolidayCheck.Für ihre Untersuchung errechneten die Experten des F.A.Z.-Instituts einenPunktescore aus Bewertungen der Apps im Internet (60 Prozent), dem Mittelwertder Zeitspanne zwischen dem Aktualisierungsdatum und dem Zeitpunkt derDatenerhebung (20 Prozent) und der Differenz positiver und negativer Nennungengeteilt durch die Gesamtzahl der Nennung (20 Prozent).2)Bereits im April wurde die CHECK24 App auch von FOCUS MONEY zum dritten Mal inFolge in der Kategorie Vergleichsportale als beste App bewertet (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/servicevalue-und-focus-money%3A-check24-hat-die-beste-app-1626/) .DEUTSCHLAND TEST kürt CHECK24 zum Fairness-Champion unter den Mietwagenportalen