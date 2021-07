Elior-Gruppe meldet Preisgestaltung von vorrangigen unbesicherten Schuldscheinen und neues vorrangiges Bankdarlehen

Die Elior-Gruppe, eine Société anonyme gemäß den Gesetzen der Republik Frankreich („Elior“), gab heute bekannt, dass ihr Angebot (das „Angebot“) auf einen Gesamtnennbetrag von 550.000.000 Euro an vorrangigen unbesicherten festverzinslichen Schuldscheinen mit Fälligkeit im Jahr 2026 („Schuldscheine“) beziffert wurde.

Darüber hinaus wird Elior am bzw. vor dem 8. Juli 2021 auch ein neues vorrangiges unbesichertes befristetes Darlehen (das „neue Darlehen“) von 100.000.000 Euro und eine vorrangige unbesicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 350.000.000 vereinbaren.

Die mit einem Nennbetrag von insgesamt 550.000.000 Euro ausgegebenen Schuldscheine werden mit einer jährlichen Rate von 3,750 Prozent verzinst. Die Emission erfolgt zu 100 Prozent des Nennbetrags. Das Angebot der Schuldscheine wird voraussichtlich am oder etwa am 8. Juli 2021 schließen, vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen.

Elior beabsichtigt, den Bruttoerlös des Angebots zusammen mit dem neuen Darlehen zur Tilgung des bestehenden befristeten Darlehens, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Bezahlung von Kosten, Gebühren und Belastungen im Zusammenhang mit dem Angebot und dem neuen vorrangigen Bankdarlehen zu verwenden.

In Verbindung mit dem Angebot agierten BNP Paribas (alleiniger realer Bookrunner), Crédit Agricole CIB und Rabobank als gemeinsame globale Konsortialführer. Natixis, CIC Market Solutions und Société Générale waren die gemeinsamen Bookrunner und Mediobanca und BBVA waren Co-Manager. Natixis agierte als Berater der Kreditrating-Agenturen.

Warnhinweis

Die Schuldscheine werden außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S unter dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („Securities Act“) angeboten, vorbehaltlich aktueller Markt- und sonstiger Bedingungen. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass das Angebot zum Abschluss gebracht wird, oder im Falle des Abschlusses, zu welchen Bedingungen der Abschluss erfolgt. Die dem Angebot unterliegenden Schuldscheine wurden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen anderer Rechtsgebiete registriert und dürfen ohne Registrierung oder anwendbare Freistellung von den Registrieranforderungen gemäß dem Securities Act und anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Kaufangebots bezüglich dieser Schuldscheine dar und ist auch kein Angebot, keine Einholung und kein Verkauf in einem Rechtsgebiet, wo derartige Angebote, Einholungen oder Verkäufe gesetzwidrig wären.