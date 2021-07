Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht ++ OPEC berät weiter ++ Börsendebüt von Mister Spex ++ Meyer Burger beschafft sich neues Kapital.

> MÄRKTE & KURSE | Gute Konjunkturdaten sorgten an den US-Börsen gestern für Optimismus. So sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich und die Stimmung der US-Industrie fiel im Juni sehr gut aus. Der marktbreite S&P 500 erreichte mit diesem Rückenwind ein neues Hoch und schloss 0,52 % fester bei 4.319,94 Punkten. Der Dow Jones legte um 0,38 % auf 34.633,53 Punkte zu. Der US-Leitindex hat sich damit weiter an die Marke von 35.000 Punkten herangeschoben, die er im Mai kurzfristig übersprungen hatte. Der Technologieindex Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,04 % auf 14.560,05 Punkte. Heute steht der US-Arbeitsmarktbericht für Juni im Blickpunkt der Marktteilnehmer. Der Dax dürfte heute seine Erholungskurs fortsetzten, wobei die Marktteilnehmer vor dem US-Arbeitsmarktbericht aber eher vorsichtig agieren werden. Der Deutsche Leitindex eröffnete heute 0,26 % fester bei 15.644,84 Punkten. Nachdem die Gespräche der OPEC und ihrer Partnerländer über eine mögliche Fördererhöhung im August gestern zu keinem Ergebnis geführt haben, werden sie heute fortgesetzt. Experten erwarten unverändert, dass die OPEC die Ölförderung nur moderat erhöhen wird. Um den Ölpreis im vergangenen Jahr wegen Corona zu stützen, hatte die OPEC und ihre Partner die tägliche Förderung um 9,7 Mio. Barrel gesenkt. Inzwischen hat sich der Ölpreis aber längst deutlich erholt und peilt die Hochs von 2018 an.