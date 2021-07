Mit Bonus-Zertifikaten auf die Lufthansa-Aktie können Anleger in einem Jahr bei einem bis zu 43- prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Jahresbruttorendite von 10 Prozent erzielen.

Trotz der massiven Beschränkungen der Luftfahrtbranche konnte die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) wegen der Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der Reisetätigkeit am 1. März 2021 ein 12-Monatshoch bei 12,96 Euro erreichen. Danach sorgten Gewinnmitnahmen und negative Experteneinschätzungen, die geplante Kapitalerhöhung und auch die unabsehbaren Auswirkungen der Deltavirus-Variante für einen deutlichen Kursrückgang der Aktie.

Nachdem die Lufthansa-Aktie am 30. Juni 2021 auf ein neues Jahrestief bei 9,20 Euro zurückgefallen war, konnte sie sich danach wieder deutlich erholen. Für risikobereite Anleger, die auf dem ermäßigten Niveau den Kauf der Lufthansa-Aktie in Erwägung ziehen, könnte als Alternative zum Aktienkauf eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap interessant sein.