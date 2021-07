Hybrid Cloud als Wegbereiter – Digitalisierung und Coronakrise beschleunigen die Nachfrage nach IT- und Cloud-Services in der Schweiz

Während des gesamten Jahres 2020 und Anfang 2021 verzeichnete der Schweizer Markt für IT- und Cloud-Services eine hohe Nachfrage. Grund war die wachsende Bereitschaft der Unternehmen und Verbraucher, die Digitalisierung ihrer Lebens- und Arbeitsumgebungen weiter fortzusetzen. Dies geht aus einer Studie hervor, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) veröffentlicht wurde. ISG ist ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Die Studie „2021 ISG Provider Lens Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions for Switzerland” stellt fest, dass Schweizer Unternehmen hybride Cloud-Infrastrukturen mit einem grossen Private-Cloud-Anteil präferieren. Dieser Ansatz, so der Bericht, kann das Beste aus Public und Private Clouds vereinen, indem er eine „Single Pane of Glass“ für das Management bietet, wodurch sich mehr Flexibilität und Sicherheit als in einer reinen Private Cloud ergeben kann. Während hybride Implementierungen in einigen Fällen zu einer nie dagewesenen Komplexität geführt haben, helfen Service Provider den Unternehmen damit, den Überblick zu bewahren und die gestiegenen Herausforderungen zu meistern.

In der Schweiz, wie auch in anderen europäischen Ländern, hat die Coronapandemie das Wachstum von Cloud-Diensten beschleunigt, so ISG.

„Managed-Services-, Hosting- und Colocation-Anbieter spielen in der Schweiz eine grössere Rolle denn je“, sagt Peter Bertschin, Managing Director, ISG Switzerland. „Sie lieferten die Beratung und Unterstützung, die mittelständische Unternehmen brauchten, um durch die Krise zu kommen.“

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), einem Markt mit fast 100 Millionen Verbrauchern und mehr als 5 Millionen mittelständischen Unternehmen, gibt es mehr als 1.000 Anbieter von Services und Hosting, so ISG. Das gegenwärtige Wachstum spiegelt die regionale Nachfrage nach cloudbasierten Services wider. Diese erreichte im ersten Quartal 2021 dem EMEA ISG Index zu Folge ein neues Rekordhoch. So wuchs der gesamte IT-Services-Markt, der sowohl As-a-Service- als auch Managed-Services-Aufträge umfasst, im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 20 Prozent.