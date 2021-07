FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Coronakrise scheint sich am Frankfurter Flughafen dem Ende zuzuneigen: Betreiber Fraport sucht aktuell neue Arbeitskräfte für die Bodenverkehrsdienste. Grund seien unerwartete und schwer planbare Verkehrsspitzen im Sommer-Reiseverkehr, berichtete am Freitag eine Unternehmenssprecherin. Zu bestimmten Uhrzeiten müsse am größten deutschen Flughafen ähnlich viel Verkehr wie im Rekordjahr 2019 abgewickelt werden, obwohl das Gesamtaufkommen der Passagiere nach wie vor erst 30 bis 40 Prozent des Vorkrisen-Niveaus erreiche.

Gesucht werde für die Tochter FraGround eine niedrige dreistellige Zahl von Mitarbeitern für das "Ground Handling". Dazu gehören unter anderem die Gepäckdienste und die Bereitstellung von Gerät am Flugzeug. Insgesamt arbeiten in dem Bereich bei der FraGround und der Stammgesellschaft Fraport rund 6300 Beschäftigte. In den operativen Bereichen seien nahezu alle Kräfte aus der Kurzarbeit zurückgeholt worden, berichtete die Sprecherin. Zuerst sollen nun Leute angesprochen werden, deren Zeitverträge in der Coronakrise nicht verlängert worden waren. Fraport schaltet dazu sogar Rundfunk-Spots./ceb/DP/mis