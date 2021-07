Als Erster der drei großen Telekomanbieter in Österreich hat Drei im Juni in seinem Headquarter und Umgebung in Wien Floridsdorf den Testbetrieb für die nächste Evolutionsstufe von 5G gestartet. "5G Standalone" ermöglicht mit seiner eigenständigen Infrastruktur eine noch leistungsstärkere Internetanbindung mit noch rascheren Reaktionszeiten und noch stabilere Verbindungen.



Mit diesem großen Schritt nach vorne entfaltet die fünfte Mobilfunkgeneration ihr volles Potenzial. 5G Standalone ermöglicht ein maßgeschneidertes Netz für jeden und öffnet damit viele Türen. So lassen sich in Zukunft zum Beispiel Fahrzeuge, Maschinen, Drohnen oder medizinische Geräte praktisch in Echtzeit verlässlich steuern. Firmen und ihre Mitarbeiter können dadurch noch besser remote von unterwegs, im Home Office oder an unterschiedlichen Standorten arbeiten. Aber auch für Online Gamer, für Virtual oder Augmented Reality Anwendungen zuhause eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten.

Für den kommerziellen Start von 5G Standalone hat Drei bereits im Vorjahr eigene 5G Lizenzen für 700 und 1.500 MHz-Frequenzen ersteigert, die das Unternehmen in vollem Umfang für 5G Standalone einsetzt. Das Herz des neuen Drei Netzes wird ein gemeinsames Core-Netz, in dem alle Technologien von 2G, 3G, 4G bis 5G integriert sind. Im Endausbau wird Drei die gesamte österreichische Bevölkerung - auch in den entlegensten Gemeinden - mit 5G Standalone erreichen.

Matthias Baldermann, CTO von Drei: "Drei war in Österreich der erste reine 3G Anbieter. Wir haben mobiles Internet für Zuhause massenmarkttauglich gemacht und unser 4G Netz als erster Betreiber österreichweit gestartet. Nach dem Pandemiejahr 2020 beweisen wir mit einem der ersten 5G Standalone Testbetriebe in Europa erneut unsere Vorreiterrolle. Basierend auf einem gemeinsamen neuen Core-Netz werden wir in wenigen Monaten den kommerziellen Betrieb von 5G Standalone starten. Mit dem größten 5G Netz Österreichs werden wir Haushalten und Unternehmen in jedem Winkel des Landes neben sehr schnellem Internet das volle Potenzial von 5G bringen."