Adler Modemärkte AG: ADLER reicht Insolvenzplan ein und plant Abschluss des Verfahrens bis Ende August 2021

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Haibach bei Aschaffenburg, 02. Juli 2021 - Mit der nun erfolgten Einreichung des Insolvenzplans beim Amtsgericht Aschaffenburg hat die entscheidende Phase bei der Neuaufstellung der Adler Modemärkte AG begonnen. Der Insolvenzplan definiert alle finanziellen Maßnahmen zur Restrukturierung des Unternehmens auf Basis des von dem Investor Zeitfracht Logistik Holding GmbH, Berlin, vorgelegten Konzepts. Zuvor hatte die Gesellschaft das Angebot von Zeitfracht zum Abschluss einer Investorenvereinbarung angenommen, nachdem sich bereits der Gläubigerausschuss dafür ausgesprochen hatte. Der Vollzug der Investorenvereinbarung mit der Zeitfracht Logistik Holding GmbH steht derzeit noch unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen.Wie avisiert hat das Amtsgericht Aschaffenburg am 1. Juli 2021 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Adler Modemärkte AG eröffnet, die am 11. Januar 2021 aufgrund der Verwerfungen im Zuge des Corona-Lockdowns Insolvenzantrag gestellt hatte.Der Insolvenzplan sieht die Entschuldung der Gesellschaft und die Fortführung des operativen Geschäfts mit mehr als 100 deutschen und 29 ausländischen Modefilialen (Österreich 24, Luxemburg 3, Schweiz 2) vor. Durch die geplante Neuaufstellung können voraussichtlich mindestens 2.600 der insgesamt 3.100 Arbeitsplätze der Gruppe erhalten werden.Darüber hinaus umfasst der Insolvenzplan auch einen Kapitalschnitt in Form einer Herabsetzung des Grundkapitals der Adler Modemärkte AG auf Null sowie eine anschließende Zuführung neuen Eigenkapitals im Zuge einer Kapitalerhöhung durch den Investor Zeitfracht, der damit alleiniger Aktionär von Adler wird. Wie bereits mit Ad hoc-Mitteilung vom 21. Juni 2021 bekanntgemacht, werden die bestehenden Aktien der Gesellschaft somit aller Voraussicht nach vollständig wertlos. Mit dem Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung auf Null wird zugleich ein Delisting der Aktien der Gesellschaft erfolgen.