Fonds-News: Ozeane, Konsum, Gesundheit: Drei neue Themenfonds gestartet

Mit der „Blue Economy“ den Schutz der Meere vorantreiben

Themenfonds sind beliebt – sie sind gut nachvollziehbar und holen große Megatrends ins Depot. Wir stellen Ihnen drei Fondsneuheiten vor, die ihre Investments entlang aussichtsreicher Themen tätigen.

Überfischung, unfassbare Mengen an Plastikmüll und gefährliche Wasserverschmutzung machen den Ozeanen dieser Welt schwer zu schaffen. Ganze Ökosysteme drohen zu kippen und letztendlich nimmt sich die Menschheit damit selbst eine wichtige Nahrungsquelle. Umso wichtiger ist es, Nachhaltigkeit in der Fischerei zu fördern und etwa Abwässer zu klären. Beim Asset Manager DWS hat man diesen Gedanken nun in einen Aktienfonds gegossen: Der DWS Concept ESG Blue Economy plant Investitionen in Unternehmen, die zur Gesundheit der Ozeane beitragen. Dabei spielen nachhaltiger Konsum, die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Vermeidung von Wasserverschmutzung ebenso eine Rolle wie eine Vielzahl von Sektoren, die vom Meer abhängig sind, darunter Schifffahrt, Häfen, Energie, Tourismus und Aquakultur. Der Fonds ist global ausgerichtet und wird nach ESG-Kriterien gemanagt. „Wir investieren in Unternehmen, die Lösungen anbieten, mit deren Hilfe die Blue Economy nachhaltiger werden kann. Im Fokus stehen aber auch Unternehmen, die den Ozean als Ressource nutzen und bereits mit der Transformation ihrer Geschäftsmodelle begonnen haben oder ihre Bereitschaft nachweisen, in Zukunft nachhaltiger agieren zu wollen“, erklärt Fondsmanager Paul Buchwitz. „Darüber hinaus treten wir mit ausgewählten Unternehmen, die eine deutlich negative Wirkung auf den Ozean haben und den richtigen Pfad noch nicht eingeschlagen haben, in den intensiven Dialog.“ Bei der Auswahl der Unternehmen bzw. der Umsetzung der ESG-Kriterien arbeitet die DWS mit der Naturschutzorganisation WWF zusammen. Doch hinter dem Öko-Gedanken stecken auch handfeste wirtschaftliche Interessen, wie Buchwitz in einer Medieninformation erläutert: „Die Blue Economy dürfte bis 2030 doppelt so schnell wachsen wie die etablierte Wirtschaft.“ Hierzu fasst der Vermögensverwalter einige Zahlen zusammen. Demnach beziffert der WWF den globalen Wert der meeresbezogenen Vermögenswerte auf rund 24 Billionen Dollar. Das jährliche „Bruttomeeresprodukt“ der Ozeane sei mit 2,5 Billionen Dollar so groß, dass die Blue Economy damit auf Platz acht der weltgrößten Volkswirtschaften rangieren würde.