Die Basler Kantonalbank erreicht ihr betriebliches Netto-Null-Ziel schon ab 2021 - dank Klimaschutz im Frenkentäler Wald

Der Klimawandel erfordert ein Umdenken und innovative Lösungen. Und er bietet Chancen für nützliche und sinnvolle Initiativen, wie z.B. das Waldklimaschutzprojekt «Frenkentäler».

Mit regionalem Klimaschutz zum Netto-Null-Ziel

Die Basler Kantonalbank hat ihre betrieblichen Emissionen in den letzten Jahren deutlich reduziert. Dies in erster Linie durch die energieeffiziente Sanierung ihrer Liegenschaften oder die konsequente Umstellung auf erneuerbare Energien. Schon seit 2018 operiert die BKB klimaneutral, indem sie die unvermeidbaren CO2-Emissionen mit internationalen Klimaschutzprojekten kompensiert. Als lokal verankerte Bank ist es der Basler Kantonalbank jedoch wichtig, Klimaschutzmassnahmen zu unterstützen, die in der Region Basel Wirkung entfalten. Zudem will sie im Betrieb das Netto-Null-Ziel bereits ab 2021 erreichen, um einen aktiven Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten. Dies ist möglich, indem die BKB kontinuierliche Anstrengungen zur Senkung der Restemissionen unternimmt und der nicht vermeidbare CO2-Ausstoss künftig jeweils im Wald gebunden bzw. kompensiert wird.

Neue Zusammenarbeit mit mehrfachem Nutzen

Mit der Unterstützung der BKB und der Mitwirkung vom Verband der Waldeigentümer beider Basel hat der Forstbetrieb Frenkentäler ein innovatives Konzept erarbeitet, mit dem nicht nur die CO2-Senkeleistung des Waldes erhöht und in Form von CO2-Zertifikaten veräussert, sondern auch die Waldgesundheit und die Biodiversität gefördert werden. Insofern ist das daraus entstandene Waldklimaschutzprojekt «Frenkentäler» wegweisend.