Anlegerverlag Mit Nel ASA ist endlich wieder zu rechnen – Neuer Partner sorgt für neuen Schwung! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.07.2021, 10:48 | 18 | 0 | 0 02.07.2021, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich endlich wieder über höhere Aktienkurse an der Börse freuen. Zuletzt wurde mit einem großen Anstieg sogar wieder die 2-Euro-Grenze deutlich überschritten. Mit Nel ASA sollte aktuell also wieder zu rechnen sein! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken Derzeit steht der Aktienkurs bei einem guten Wert von 1,96 Euro. Gegenüber dem Vortag muss zwar ein leichtes Minus von 0,61 Prozent und 0,12 Euro in Kauf genommen werden, dies trübt jedoch nicht die positive Gesamtstimmung. Zuvor ist die Aktie innerhalb von zwei Wochen um mehr als 20 Prozent gestiegen. Im Streben nach Etablierung von flächendeckendem grünem Wasserstoff ist Nel ASA eine neue Partnerschaft eingegangen. Mit dem britischen Gasunternehmen Howden soll die Entwicklung kosteneffizienter Wasserstoffkompressoren vorangetrieben werden. Dadurch ist die Erhöhung globaler Liefer- und Projektkapazitäten möglich. Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer