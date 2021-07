STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Der DAX kommt weiterhin kaum vom Fleck und pendelt seit mehreren Wochen in einem engen Band rund um die Marke von 15.600 Punkte. Im Fokus der Anleger standen auch in dieser Woche vor allem die Automobilaktien und dessen Zulieferer. In der kommenden Woche versprechen die Daten zum Verbraucherpreisindex in China einiges an Spannung - immerhin ist China für die Autobauer hierzulande einer der wichtigsten Absatzmärkte. In einer eher ruhigen Handelswoche im DAX wurden die Papiere von Volkswagen (WKN 766403) in Stuttgarter dennoch rege gehandelt. Für die Papiere des Autobauers geht es auf Wochensicht rund 3,6% bergab. Wie der oberste Gerichtshof des US-Bundesstaats Ohio ankündigte, sind Klagen wegen des Dieselskandals auf regionaler Ebene in den USA zulässig. Damit könnte den Wolfsburgern eine erneute Klagewelle bevorstehen, die man mit der Einigung auf nationaler Ebene eigentlich für beendet erklärt hatte. Der Konzern kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Besser erging es da schon der Aktie des Elektromobilitäts-Zulieferers Varta - könnte man zumindest meinen. Denn der Konzern eröffnete in dieser Woche die nach eigenen Angaben „modernste Fabrik für Lithium-Ionen“. Im bayerischen Nördlingen sollen künftig Batterien für Autokonzerne wie Porsche gefertigt werden. Der Aktie half die Nachricht auf Wochensicht dennoch nicht - 9% Minus für die Varta-Aktie (WKN A0TGJ5).