Selbstfahrendes Taxi für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gewinnt Ford Design Award (FOTO)

Köln (ots) -



- Selbstfahrendes Taxi für Menschen mit eingeschränkter Mobilität - Konzept

eines Studenten gewinnt Ford Design Award

- Ford Design Award ist ein Bestandteil der New Designers 2021 Awards, der

größten Design-Absolventenmesse in Großbritannien

- Das Konzept des barrierefreien und integrativen Taxiservice stellt

menschenzentriertes Design in den Mittelpunkt



Calum Gambrill, Student für Produkt- und Industriedesign an der Ravensbourne

University in London hat eine Lösung entwickelt, die behinderten Menschen und

Senioren einen erschwinglichen, selbstfahrenden Taxiservice für die Fortbewegung

in Städten bietet. Sein Konzept namens "Embark" wurde mit dem Ford Design Award

ausgezeichnet, einem Bestandteil der New Designers 2021 Awards - der größten

Design-Absolventenmesse in Großbritannien. Der Ford-Award forderte

Designstudenten auf, ein innovatives Nutzungskonzept für autonome Fahrzeuge zu

entwickeln, speziell in Bezug auf Innenraum, Zugänglichkeit und Entertainment.







Menschen mit eingeschränkter Mobilität eine Herausforderung darstellen. Eine

behördliche Veröffentlichung aus Großbritannien zeigte, dass Erwachsene mit

Behinderung insgesamt 26 Prozent weniger Fahrten unternehmen als Erwachsene ohne

Behinderung: https://ots.de/2LLU90 .



"Das Thema Zukunft ist eine spannende Aufgabenstellung für alle Designer. Ich

freue mich, dass junge Menschen aus den unterschiedlichsten Kreativbranchen über

den Tellerrand hinausdenken. Wir müssen neues Terrain betreten, um inspirierende

Erfahrungen im Automobilbereich zu schaffen", sagte Amko Leenarts, Director of

Design, Ford of Europe.



Bei "Embark" handelt es sich um einen barrierefreien und integrativen

Taxiservice, der eine Smartphone-App und eine Flotte von selbstfahrenden

Elektrofahrzeugen umfasst. Die Nutzer rufen das Fahrzeug mit der App und steigen

über eine Seitentürrampe ein. Das WLAN an Bord ermöglicht es den Fahrgästen,

während der Fahrt auf das Internet zuzugreifen, um beispielsweise Musik zu

hören. Das Fahrzeug würde auch mit anderen autonomen Fahrzeugen vernetzt, um die

effizientesten Strecken zu berechnen und verfügbare Parkplätze zu finden. Die

Zahlung würde pro Kilometer oder über ein monatliches Abonnement erfolgen.



"Die Einreichung von Calum stellt für uns einen herausragenden Beitrag dar, weil

'Embark' menschenzentriertes Design beinhaltet. Außerdem hat der junge Designer

einen Anwendungsbereich für autonome Fahrzeuge identifiziert, der die gewaltigen



