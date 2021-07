Der 800.000.000.000-Euro-Markt: Wird diese Large-Cap-Aktie Weltmarktführer in der Wasserstoffbranche?

Wer wird von diesem Markt profitieren? Wenn kleine Wasserstoffaktien momentan Schwierigkeiten haben, dann lohnt es sich, große Wasserstoffunternehmen zu analysieren, zum Beispiel Air Liquide.

Was ist das Geschäftsmodell von Air Liquide?

Air Liquide wurde 1902 gegründet und hat seine Firmenzentrale in Paris. Das Unternehmen ist der führende Hersteller von industriellem Gas und bedient mithilfe von circa 65.000 Mitarbeitern 3,8 Mio. Kunden in 78 Ländern. Diese Kunden stammen überwiegend aus den Branchen Chemie, Energie, Gesundheit, Lebensmittel oder Elektronik.

Das Unternehmen ist schon seit 50 Jahren im Wasserstoffsektor tätig. Ergebnis dieser 50 Jahre sind ein jährlicher Umsatz der Wasserstoffabteilung von mehr als 2 Mrd. Euro und der Betrieb von 53 Wasserstoff- und/oder Karbonmonoxid-Produktionsanlagen.

Ein großer Teil des Wasserstoffumsatzes von Air Liquide wird jedoch mit klimaschädlichem Wasserstoff erzielt. Mit dem derzeitigen Trend zu klimaneutralem Wasserstoff hat dieser Umsatz wenig zu tun.

Nichtsdestotrotz will Air Liquide an diesem Trend teilnehmen. So fokussiert sich Air Liquide darauf, neue Anwendungsbereiche für Wasserstoff in der Mobilität und der Industrie zu finden. In diesen neuen Märkten will Air Liquide die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Das könnte zu hohen Gewinnmargen führen, da Air Liquide so vermeiden kann, die Gewinnmargen von Zulieferern bezahlen zu müssen.

Wie sieht die operative Entwicklung aus?

Air Liquide hat einen 40%igen Anteil an dem französischen Unternehmen H2V Normandy erworben. H2V will einen großen Elektrolyseur bauen, der bis zu 200 MW umfasst und erneuerbaren und kohlenstoffarmen Wasserstoff produzieren kann. Diese Akquisition ist ein Zeichen dafür, dass Air Liquide eine führende Rolle im Wasserstoffmarkt der Zukunft spielen will und entsprechend handelt.