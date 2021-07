Die Kursentwicklung von dynaCERT treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund sieben Prozent abgestraft. Damit beträgt der Preis für ein Wertpapier nur noch 0,25 EUR. Übernehmen die Bären hier nun endgültig das Ruder?

Trotz der aktuellen Verluste sieht es noch ganz gut aus. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund neunzehn Prozent. Diese finale Hürde liegt bei 0,30 EUR. Es geht jetzt also die Trendentscheidung für die nächsten Wochen.

Für Trader mit Mut zum Risiko eröffnet sich jetzt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch bestätigt.

