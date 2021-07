Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bonn (ots) -- Börsengang von Mister Spex 14 Jahre nach Gründung: Der IPO ist ein großerErfolg für den High-Tech Gründerfonds (HTGF), der bereits seit 2008 als ersterinstitutioneller Investor an dem Optik-Unternehmen beteiligt ist.- Mit mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen und einem Jahresumsatz von 164 MillionenEuro (2020) ist Mister Spex die führende digital getriebeneOmnichannel-Optikmarke in Europa.- Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des HTGF: "Der IPO von Mister Spex istein großartiger Erfolg des Gründer- und Management-Teams und ein wichtigesSignal für den Start-up-Standort Deutschland. Wir brauchen hierzulande vielmehr Börsengänge. Nur dann können neue junge Weltmarktführer entstehen. Füruns als Seed-Investor ist es Bestätigung und großer Ansporn für unsere weitereZusammenarbeit mit Gründer:innen."Mit Mister Spex geht eines der erfolgreichsten Portfolio-Unternehmen desHigh-Tech Gründerfonds (HTGF) an die Börse. Der HTGF ist seit 2008 an dem einJahr zuvor gegründeten Unternehmen als erster institutioneller Investorbeteiligt. Mister Spex ist damit das dritte Portfoliounternehmen von Europasaktivstem Seed-Investor, das an einer Börse gelistet ist.Mit über fünf Millionen Kund:innen und über 1.000 Mitarbeiter:innen ist MisterSpex die führende grundlegend digital getriebene Omnichannel-Optikmarke inEuropa. Neben der starken Online-Präsenz betreibt das Unternehmen mehr als 40Stores, seit Beginn des Jahres auch außerhalb von Deutschland. Der Börsengangsoll die internationale Expansion des Unternehmens weiter vorantreiben.HTGF stets strategischer PartnerFür den HTGF ist der Börsengang ein sehr großer Erfolg. Bereits im Dezember2008 hatte sich der High-Tech Gründerfonds an der Optikmarke beteiligt.Investmentmanager und HTGF-Principal Andreas Olmes erkannte direkt dasPotenzial des Investments. Das frühe Vertrauen des HTGF unterstützte dieweiteren Entwicklungen der Marke Mister Spex und führte in Folge zu wichtigenZusagen weiterer Investoren.Der Seed-Investor mit Vertretungen in Bonn und Berlin finanzierte dasUnternehmen insbesondere in der kritischen Frühphase und unterstützte dasManagement von Mister Spex bei strategischen Entscheidungen. Ein Verkauf derAnteile stand zu keinem Zeitpunkt der Unternehmensgeschichte zur Diskussion.Mister Spex prägt Transformation der Optiker-BrancheMit der Gründung von Mister Spex als ein grundsätzlich digital-getriebenesOptik-Unternehmen, das neben Premium- und Luxus-Brands, Independent Labels undEigenmarken auch ausgewählte Designer- und Influencer-Kooperationen vertreibt,läutete der Gründer und Co-CEO Dirk Graber die Transformation im