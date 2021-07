Finoa bereitet sich mit drei neuen Führungskräften auf die nächste Wachstumsphase vor

Finoa bietet institutionellen Investoren einen einfachen, sicheren und regulierten Zugang zu Kryptowährungen. Das Unternehmen ermöglicht den Zugang zu einer Vielzahl von digitalen Assets und Tokens sowie zu neuartigen Finanzprodukten und -dienstleistungen. Finoa hat eine eigene Schnittstelle und Plattform entwickelt, um institutionellen Anlegern den Zugang zu digitalen Assets sowie deren Verwaltung zu erleichtern. Finoa verfügt über eine vorläufige Krypto-Depot-Lizenz (§ 64y KWG) der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin und ist auf dem Weg, eine vollumfänglich regulierte Krypto-Depotstelle in Deutschland zu werden – eine Voraussetzung für viele institutionelle Kunden.

Finoa ( https://www.finoa.io ), einer der führenden europäischen Verwahrer von digitalen Assets, hat heute die Erweiterung seines Management-Teams um drei neue Führungskräfte bekannt gegeben. Nach der kürzlich abgeschlossenen 22-Millionen-Dollar-Investitionsrunde der Series A tritt das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase ein und engagiert hochrangige Talente mit umfassender Erfahrung in der Finanzbranche, um das Unternehmen für die nächsten Schritte zu skalieren.

Um diesen regulatorischen Weg weiter voranzutreiben, wird Michael Heinks – der über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Regulierung im Finanzsektor verfügt – als Chief Compliance Officer (CCO) von Finoa an Bord geholt. Er war im Vorstand mehrerer Banken tätig – beispielsweise bei der biw AG und der flatex Bank AG – und hat über einen langen Zeitraum bei der AXA/AXA Bank gearbeitet. Heinks soll Finoa bei der Entwicklung einer nachhaltigen Compliance- und Risikostrategie unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung des Unternehmens auf weitere regulatorische Zulassungen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die BaFin wird Heinks außerdem als dritter Geschäftsführer von Finoa fungieren.

Henrik Jondell wird der neue Chief Technology Officer (CTO) von Finoa und in dieser Position die technische Strategie, die technische Architektur und die damit verbundenen organisatorischen Aufgaben und Prozesse leiten. Jondell blickt auf einen beeindruckenden Hintergrund von mehr als 30 Jahren Erfahrung im Aufbau großer und kleiner Tech-Organisationen zurück und wird die Maßnahmen zum Ausbau der Tech-Operationen parallel zum Wachstum des Unternehmens leiten. Er wird zudem die Teams und Prozesse koordinieren, die für ein erfolgreiches Wachstum von Finoa notwendig sind. Jondell war zuletzt als CTO bei Penta tätig, wo er die Größe des Tech-Teams verdreifachte. Davor war er als Vice President IT für Arvato Financial Solutions tätig.