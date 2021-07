JENA (dpa-AFX Broker) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat allen Grund zur Freude: Im operativen Geschäft kann das Jenaer Unternehmen wieder Erfolge vermelden und auch an der Börse geht es mehr als rund. Zuletzt erreichte die Aktie fast täglich Rekordwerte. Vor einem Jahr war das kaum vorstellbar. Was bei Carl Zeiss Meditec los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI CARL ZEISS MEDITEC: