Rimini Street UK wird in die Top 20 der „2021 UK's Best Workplaces for Women“ aufgenommen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende externe Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des „2021 UK's Best Workplaces for Women“ in der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen ausgezeichnet wurde. Dieser Erfolg folgt auf die Auszeichnung unter den Top 10 bei den „2021 UK’s Best Workplaces“ sowie als „Great Place to Work-Certified“-Unternehmen (GPTW) im Jahr 2020 im Vereinigten Königreich und eine Top-20-Platzierung bei den „2020 Best Workplaces In Tech“ für mittelständische Unternehmen.

Rimini Street UK Recognized in the Top 20 of the 2021 UK’s Best Workplaces for Women (Graphic: Business Wire)

Unternehmen erreicht Auszeichnung unter „2021 UK’s Best Workplaces for Women“

Rimini Street findet sich unter den Unternehmen in Großbritannien, die von ihren Mitarbeitern als Arbeitsplatz, der Diversität und Inklusivität fördert, ausgezeichnet wurden. Die Anerkennung, unter den Top 20 der „2021 UK’s Best Workplaces for Women“ zu sein, stützt sich auf eine jährliche Umfrage von Rimini Street unter seinen Mitarbeitern, die den Grad bestimmt, in dem Frauen im Unternehmen über durchgehend positive Erfahrungen am Arbeitsplatz berichten. Dabei sollten Faktoren wie die tägliche Realität von Innovationen, Inklusivität, Unternehmenswerten und der Effektivität des Führungspersonals Berücksichtigung finden.

„Wir freuen uns, im vierten Jahr der Liste für die UK's Best Workplaces for Women so viele großartige Unternehmen auszeichnen zu können“, sagte Benedict Gautrey, Managing Director von Great Place to Work UK. „Was unsere Aufstellung der 2021 UK's Best Workplaces for Women ganz deutlich zeigt, ist der positive Einfluss, den diese Praxis auf das Geschäftsleben hat. Folglich kann das Führungspersonal talentierte Frauen besser anwerben und im Unternehmen halten, sie dadurch in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung fördern, was wiederum exponentiell zum Erfolg der Unternehmen beiträgt, für dies sie arbeiten.“