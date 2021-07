Ankura stärkt neu gegründetes Frankfurter Büro mit weiteren hochkarätigen Experten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Michael Peters, Anti Financial Crime, und Juan Carlos Klug, Capital Projects Advisory, erweitern als Senior Managing Directors das deutsche Managementteam der weltweit aktiven Beratungsgesellschaft

- Zugang eines 14-köpfigen Expertenteams stärkt Beratung in beiden Bereichen und das bereits seit April etablierte Risk, Forensics and Compliance-Team - Ankura positioniert sich damit als unabhängige Beratungsalternative jenseits der Big Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften



Die Ankura Consulting Group LLC ("Ankura"), ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in New York, setzt den Aufbau ihres Deutschlandgeschäfts mit großen Schritten fort. Mit Wirkung vom 1. Juli erweitern Michael Peters und Juan Carlos Klug als Senior Managing Directors das deutsche Managementteam von Ankura. Darüber hinaus stößt zu selbem Datum ein 14-köpfiges Expertenteam mit dem Schwerpunkt Risk, Forensics and Compliance sowie Anti Financial Crime und Capital Projects Advisory zu Ankura. Insgesamt stehen damit binnen kurzer Zeit 20 Experten am Standort Frankfurt für das Beratungsgeschäft in Deutschland bereit. Bei der Expansion folgt das Unternehmen der Nachfrage seiner Kunden: So ist Ankura unter anderem gerichtlich bestellt worden, um die multi-Milliarden Schadensersatzzahlungen des Volkswagen-Konzerns an Fahrzeugbesitzer im Zusammenhang mit "Dieselgate" unabhängig zu beaufsichtigen. Darüber hinaus beraten die Experten von Ankura einen großen deutschen Energieversorger bei der Errichtung von Deutschlands erstem Flüssiggasterminal.



Ankura hat sich bei seiner Gründung vor fünf Jahren zum Ziel gesetzt, Kunden sowohl erstklassige lokale Beratungsexpertise als auch, bei ausgewählten globalen Fachthemen, den Zugang zu hochqualifizierten, internationalen Teams anzubieten. Mit Uwe Heim, Markus Domin, Michael Peters und Juan Carlos Klug sowie einem schlagkräftigen Expertenteam hat Ankura in Deutschland aus dem Stand heraus eine relevante Größe erreicht, um personell anspruchsvolle Beratungsprojekte in Deutschland zu beraten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten von Ankura liegt zunächst im Bereich Risk, Forensics and Compliance sowie Anti Financial Crime. Ein zweiter Fokus der weiteren Geschäftsentwicklung in Deutschland liegt auf dem Bereich Data and Technology, in dem das Frankfurter und das Londoner Ankura-Team über sehr hohe Kompetenz verfügen. Zum Jahreswechsel 2021/2022 will das Beratungsunternehmen mit mehr als 30 Experten in Deutschland aktiv sein.