Ölpreise etwas leichter - Keine Einigung bei OPEC+ Treffen

London 02.07.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas leichter. Gleichzeitig notieren Brent- und WTI-Rohöl jeweils über 75 USD. Die OPEC+ Staaten konnten sich bislang nicht auf die Zeit nach Juli verständigen.



Seit einigen Tagen geht es in den Verhandlungen über die Fördermengen von Rohöl durch die OPEC+ Staaten hoch her. Die Marktteilnehmer spekulieren auf eine weitere Ausweitung der Förderung ab August um 250.000 bis 500.000 Barrel pro Tag. Vor allem Russland soll eine Ausweitung der Förderung anstreben.