Anlegerverlag Bei Johnson & Johnson geht es jetzt wieder rasant nach oben! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.07.2021, 12:48 | 35 | 0 | 0 02.07.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers des Corona-Impfstoffes können sich auch heute über einen weiteren Anstieg des Aktienkurses an der Börse freuen. Die Kurs-Rallye wird also fortgesetzt und derzeit scheint kein Ende dieser in Sicht. Mit Johnson & Johnson ist somit wieder zu rechnen! Gegenüber dem Vortag legt die Aktie minimal um 0,36 Prozent und 0,50 Euro zu. Damit liegt der derzeitige Aktienkurs bei einem starken Wert von 140,60 Euro. Damit befindet sich der Kurs weiterhin auf einem sehr guten Niveau und kann nachweislich die bestehende Konstanz bestätigen. Positiv an dem Impfstoff könnte vor allem die Wirksamkeit gegen die aktuell herrschende Delta-Variante sein. Laut unterschiedlichen Studien beweist der Impfstoff demnach eine vergleichsweise hohe Widerstandsfähigkeit. Dies könnte ein wichtiger Faktor bei der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie sein.





