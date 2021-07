Paigo gewinnt renommierten Digital Leader Award

Verl/Baden-Baden (ots) - Das FinTech Paigo, Forderungsmanagement-Plattform von

Arvato Financial Solutions, wurde von der Computerwoche und dem CIO Magazin mit

dem renommierten Digital Leader Award 2021 ausgezeichnet. Mit diesem werden seit

2016 deutschlandweit digitale Erfolgsgeschichten und die dahinterstehenden Teams

geehrt. Eine nationale Expertenjury würdigte Paigos Lösung als innovative

Plattform für verbraucherorientiertes Forderungsmanagement in der Kategorie

"Customer".



Die Jury überzeugte dabei insbesondere die für die Inkasso-Branche völlig neue

Ausrichtung, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen ("Fairkasso"), die

technologische Entwicklung der Plattform unter Einbeziehung Künstlicher

Intelligenz, Machine Learning und Data Science sowie der Market-Launch inmitten

der Corona-Pandemie.





"Wir haben bei der Entwicklung von Paigo mit bisherigen Ansätzen imForderungsmanagement bewusst gebrochen. So verstehen wir Verbraucher nicht mehrals Schuldner, sondern betrachten immer den gesamten Customer-Life-Cycle und diejeweils spezielle Lebenssituation", so Sven Schneider, Geschäftsführer beiPaigo. "Kern unseres Angebots ist die umfassende Digitalisierung von Prozessenund Abläufen mit dem Ziel, Inkassoverfahren konsequent an den Bedürfnissen derVerbraucher auszurichten. Was sich zunächst wie ein Widerspruch anhört, führtaber zu höheren Rückführungsquoten. Schon heute sehen wir, dass dieZahlungsbereitschaft der Paigo-Portalnutzer um 25 Prozent höher ist."Marktstart mit HerausforderungenAls Paigo im September 2020 an den Markt ging, stand das Unternehmen vor einerReihe an Herausforderungen. In Deutschland sind etwa 6,9 Millionen Bürger_innenüberschuldet. Verbraucher verlieren, auch aufgrund neuer digitaler Kredit- undRaten-Angebote, zunehmend schneller die Übersicht über ihre Finanzen. Parallelverschärfte sich im Januar 2021 mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zurVerbesserung des Verbraucherschutzes im Inkasso das regulatorische Umfelddeutlich. Zusätzlich versuchten sich neue Wettbewerber zu etablieren, die einenstarken IT- und Datenfokus verfolgten."In diesem Umfeld haben wir uns entschlossen, das Thema Inkasso völlig neu zudenken. Was wäre, wenn wir eine digitale Plattform für Forderungsmanagementaufbauen, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt? Und die es mit einfachen,verständlichen Services Verbrauchern ermöglicht, die Übersicht undHandlungsfähigkeit über finanzielle Angelegenheiten zurückzuerlangen? Das wardie Geburtsstunde von Paigo", sagt Sven Schneider.Digitale Features, um die eigenen Finanzen leichter zu managenHeute begleitet das FinTech Paigo Kunden entlang des gesamten