Rapyd erwirbt Valitor und erweitert damit den Zugang zu globalen Zahlungen für seine europäischen Kunden

Hafnarfjörður, Island und London (ots/PRNewswire) - Die Übernahme wird die

umfassende digitale Zahlungstechnologie von Rapyd den bestehenden Händler und

Verbrauchern von Valitor in ganz Europa zugänglich machen und die europäische

Expansion von Rapyd beschleunigen



Rapyd (https://www.rapyd.net/) , ein globales Fintech-as-a-Service-Unternehmen,

hat heute mit Arion Banki (Arion Bank) eine endgültige Vereinbarung zur

Übernahme von Valitor (https://www.valitor.com/) , einem isländischen

Unternehmen für Zahlungslösungen, getroffen. Der Deal hat einen Umfang von 100

Millionen US-Dollar und unterliegt der behördlichen Genehmigung.





Valitor ist eine etablierte Zahlungsverkehrsmarke und gilt als einer derführenden Zahlungsverkehrsdienstleister in Europa. Das Unternehmen bietet sowohlLösungen für die Akzeptanz von In-Store- und Online-Zahlungen als auch für dieKartenausgabe für kleine und mittlere Händler in Island, Großbritannien undIrland sowie in ganz Europa. Die Übernahme von Valitor wird Rapyds bestehendeZahlungsverkehrskapazitäten in ganz Europa ergänzen und sein Emissionsportfolioerweitern.Nach Rapyds jüngster Finanzierungsrunde verfolgt das Unternehmen aktivAkquisitionsmöglichkeiten, wobei es starke Zahlungsunternehmen ins Visier nimmtund deren Fähigkeiten durch den Anschluss an das globale Rapyd-Zahlungsnetzwerkerweitert. Mit seiner starken europäischen Präsenz wird die Übernahme vonValitor Kunden aus allen Branchen die Möglichkeit geben, die Integration vonOmni-Channel-Zahlungen zu rationalisieren, in neue Märkte zu expandieren,Fremdwährungsgebühren zu senken und so Umsatz- und Wachstumspotenziale zuerschließen, die ihnen sonst nicht zugänglich wären."Unternehmen schauen über ihre Grenzen hinaus, um zu skalieren und ihrenKundenstamm zu erweitern, und sie brauchen die richtigen Zahlungsanbieter, diedies schnell umsetzen können. Mit der Übernahme von Valitor haben Kunden in ganzEuropa nun Zugang zu einer größeren und vielfältigeren Auswahl anZahlungsangeboten, wodurch sichergestellt wird, dass mehr Unternehmen alleMöglichkeiten nutzen können", so Arik Shtilman , Mitbegründer und CEO von Rapyd."Island zeichnet sich seit langem als bargeldlose Nation und Innovationszentrumaus, mit einem außergewöhnlichen Niveau an Talenten und einem entwickeltenZahlungsökosystem. Wir planen, weiter zu wachsen und in Island zu investierenund es zu unserem europäischen Hub zu machen. Wir werden lokale Händlerunterstützen und gleichzeitig unsere Reichweite in ganz Europa erhöhen, so dasswir jedem Unternehmen, das globalen Erfolg anstrebt, Zahlungslösungen anbietenkönnen."Benedikt Gislason , CEO der Arion Bank, kommentierte die angekündigte