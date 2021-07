Energiegenossenschaften treiben Energiewende voran / Nur durch eine dezentrale, regionale Energieerzeugung kann der Wandel zu einer CO2-freien Zukunft gelingen

München (ots) - Bis zum Jahr 2045 will die Bundesrepublik zu einem

klimaneutralen Land werden. Dieses ehrgeizige Ziel erfordert auch im Bereich der

Energieproduktion neue Wege. "Energiegenossenschaften leisten einen wichtigen

Beitrag dazu, den Wandel zur Klimaneutralität zu gestalten", sagte Alexander

Büchel, Mitglied des Vorstands des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB),

anlässlich des Internationalen Tags der Genossenschaften am Samstag (3. Juli) in

München. Allerdings gebe es auch politische Entscheidungen, die den

Energiegenossenschaften im Wege stünden.



"Energiegenossenschaften treiben die Energiewende dezentral voran. Mit 102

Photovoltaikgenossenschaften in Bayern, drei Betreibern von Windenergieanlagen,

86 Betreibern von Nahwärmenetzen und 21 Biogasgenossenschaften machen sie

ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit vor Ort sichtbar", betonte Büchel.

Hinzu kommen 32 genossenschaftliche Energieversorgungsunternehmen. Einige von

ihnen beliefern ihre Kunden seit mehr als 100 Jahren über eigene Netze mit

Strom, den sie zum Teil mit eigenen Wasserkraftwerken erzeugen.







Gesamtergebnis in Höhe von 29,1 Millionen Euro halten die bayerischen

Energiegenossenschaften die Wertschöpfung in der Region und fördern dadurch auch

den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das bewiesen die 36.940 Mitglieder und 370

Beschäftigte der Energiegenossenschaften in Bayern.



Gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen



Allerdings beklagte Büchel eine Vielzahl von politischen und regulatorischen

Hürden, die den zumeist vergleichsweise kleinen Energiegenossenschaften das

Wirtschaften schwer machen. "Es ist an der Zeit, den Wert dezentraler und

regionaler Energieerzeugung und -versorgung zu erkennen, zu fördern und ihr

gleiche Wettbewerbschancen einzuräumen wie Großproduzenten", mahnte Büchel.



So ist es zum Beispiel notwendig, die Netzkapazitäten zu erweitern, um den

weiteren Ausbau erneuerbarer Energien verlässlich zu gewährleisten. Da der Umbau

des Energiesystems eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, darf dies nicht

zulasten der Anlagen- oder der Netzbetreiber geschehen. Für viele

erneuerbare-Energien-Anlagen ist die Teilnahme an Ausschreibungen vorgesehen, um

eine EEG-Vergütung zu erhalten. Die dazu nötigen Voraussetzungen bevorzugen

größere Anbieter. An kleinere Mitbewerber stellen sie unzumutbar hohe

Anforderungen, verbunden mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken. "Es ist

dringend geboten, die Wettbewerbschancen für kleine Anbieter erneuerbarer

Energien zu erhöhen und die Anforderungen zu vereinfachen", forderte Büchel. Seite 2 ► Seite 1 von 2



