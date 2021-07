Als erfolgreiche Unternehmerin und Geschäftsfrau im Bank-, Investment- und Finanzwesen hat Denada Bare Rauch ihre Heimat in Wien gefunden.

Von dort aus leitet Sie nicht nur internationale Geschäfte als Geschäftsführerin von Luna Enterprise und investiert besonders in den Tech- und eCommerce-Sektor. Die gebürtige Albanerin ist Director und Teilhaberin der Londoner Finanzinstitution HR Bank. Nachdem Bare Rauch ihre Heimat verlassen hat, wo sie noch immer eine gute Reputation als Journalistin und Künstlerin hat, erarbeitete sie sich all ihre Erfolge und neue Möglichkeiten in der westlichen Welt von neuem. Im Interview spricht Denada Bare Rauch über die Herausforderungen auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau und was sie dabei für sich gelernt hat.

Als erfolgreiche Geschäftsfrau ist es besonders wichtig, Druck und plötzlich auftretende Herausforderungen schnell und sicher meistern zu können. Wie haben Sie sich diese Skills angeeignet?

„Es stimmt natürlich, dass man als erfolgreiche Geschäftsfrau jeden Tag mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen hat. Meine Eltern haben mir von klein vieles mitgegeben, das mir auch heute noch in der harten und schönen Welt des Geschäftslebens sehr hilft. Dazu gehören vor allem Selbstdisziplin, Konsequenz und Beharrlichkeit. Selbstdisziplin, die ich mir schon in jungen Jahren angeeignet habe, ist die wichtigste Eigenschaft, um erfolgreich zu werden. Sie hilft einem, sich auf das Erreichen seiner Ziele zu konzentrieren, gibt einem den Mumm, sich schwierigen Aufgaben zu stellen, und ermöglicht es einem, Hindernisse und Unannehmlichkeiten zu überwinden, während man sich selbst zu neuen Höchstleistungen antreibt.

Dieser Weg war voller Höhen und Tiefen, aber das machte den Weg und die Ergebnisse schöner und umso wertvoller. Wenn ich über das Scheitern spreche, möchte ich sagen, dass es nach meiner Erfahrung der größte Lehrmeister des Lebens ist. Der süßeste Sieg ist derjenige, der am schwierigsten ist. Die Gesellschaft belohnt keine Niederlagen, und in den Geschichtsbüchern werden Sie nicht viele Misserfolge finden. Die Ausnahmen sind jene Misserfolge, die zu Sprungbrettern für späteren Erfolg werden. Mit der Zeit habe ich verstanden, dass Scheitern eine Illusion ist, die in unseren Köpfen entsteht. Wenn wir also erfolgreich einem Ziel hinterherjagen, können zwei Dinge passieren: Wir erreichen unser gewünschtes Ergebnis oder wir bekommen eine weiter wichtige Erfahrung. Wenn wir unser Ziel nicht erreichen, ist das kein Versagen, sondern eine Lektion, die wir für das nächste Mal nutzen können.“

Das Thema Gleichberechtigung hat sich seit einigen Jahren immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gedrängt. Wie hat sich diese Thematik seit Beginn Ihrer Karriere verändert?

„Die Zeiten, in denen Frauen nur selten in der Geschäftswelt zu sehen waren, sind vorbei. Die Gesellschaft ist im Wandel, wenn auch langsam, und immer mehr Frauen beweisen, dass sie genauso gut ein erfolgreiches Unternehmen führen können. Es gibt viele geschäftliche Fähigkeiten, die wir als Frauen von Natur aus mitbringen und die ich selbst durch meine Erfahrungen bisher schätzen und nutzen gelernt habe. Das fängt an bei dem Thema Lernfähigkeit, geht über eine starkes Integritätsbewusstsein, die Eigenverantwortung bis hin zu einer hohen Anpassungsfähigkeit.

Ich meine nicht, dass Unternehmerinnen in irgendeinem Sinne automatisch besser sind als männliche Kollegen. Ob ein Mann oder eine Frau, man muss bestimmte geschäftliche Fähigkeiten haben, um Erfolg zu haben. Da ich selbst Unternehmerin bin, habe ich das Gefühl, dass Frauen mit bestimmten geschäftlichen Qualitäten gesegnet sind. Und wenn diese Qualitäten gepflegt werden, können sie sehr erfolgreich werden. Trotz alledem sieht man auch heute noch große Unterschiede. Firmen, die sich in weiblichem Besitz befinden, sind immer noch die Minderheit, und Frauen sind weiterhin mit ungleicher Bezahlung, Sexismus und geschlechtsspezifischen Barrieren am Arbeitsplatz konfrontiert. Von der Suche nach professionellen Mentoren und finanziellen Mitteln bis hin zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben - die Überwindung dieser Hindernisse für weibliche Führungskräfte kann entmutigend erscheinen, insbesondere in technischen und geschäftsführenden Positionen, in denen Frauen weit weniger vertreten sind als Männer.

Als Unternehmerin und Führungskraft liegt mir die Stärkung von Frauen in der Wirtschaft sehr am Herzen. Im Laufe meiner Karriere bin ich immer wieder mit Hindernissen konfrontiert worden und habe hart daran gearbeitet, erfolgreiche Strategien zu entwickeln, um diese Hürden in Chancen für den beruflichen Aufstieg zu verwandeln. Um das globale Thema der geschlechtsspezifischen Ungleichheit auf innovativere Weise anzugehen, wäre es sinnvoll, die gegenwärtige Debatte und Betonung der Intersektionalität in Bezug auf die Ungleichheit der Geschlechter voranzutreiben.“

Als erfolgreiche Geschäftsfrau sind sie Vorbild für viele Heranwachsende. Welche Ratschläge können Sie hierbei jungen Frauen mit auf den Weg geben?

„Allen jungen Frauen, die danach streben, in der Wirtschaft erfolgreich zu werden, möchte ich empfehlen, sich zuallererst für das zu begeistern, was sie tun. Wenn man liebt, was man tut, wird man definitiv das Beste aus sich herausholen und Erfolg haben. Sie müssen eine klare Vision von dem haben, was Sie erreichen wollen.

Nur weil der Eintritt in die Geschäftswelt heute vielleicht etwas leichter wird, heißt das nicht, dass der Weg ein Kinderspiel wird. Wer Dinge erreichen möchte, muss gewisse Prinzipien umsetzen.

Sei ehrlich zu dir

Wenn man das tut, was man sich selbst vornimmt, baut man seine Selbstachtung immer weiter auf. Wer sein eigenes Wort zu sich bricht, verliert an Selbstvertrauen und verliert seine Identität.

Nutze Neid zu deinem Vorteil

Etwas zu wollen, was man nicht hat, ist tief in unserer DNA verwurzelt. Aber nur weil es ein normales Gefühl ist, heißt das nicht, dass man es nicht kontrollieren oder zu seinem Vorteil nutzen kann. Fragen dich, warum du Neid empfindest. Sobald man die Ursache kennt, kann man diese angehen und sich seinen Wünschen nähern.

Handel wie bei einem Investment

So wie die Börse Schwankungen unterliegt, wird auch der persönliche Weg seine Höhen und Tiefen erleben. Investoren, die trotzdem langfristig bei ihren Investitionen bleiben, werden oft für ihre Geduld belohnt. Dieselbe Logik gilt für Ihre persönliche Entwicklung. Erfolgreiche Menschen verstehen, dass Emotionen und Ergebnisse auf dem Weg steigen und fallen. Der Schlüssel ist, den Kurs zu halten und die Reise als einen Marathon zu betrachten, nicht als einen Sprint.

Fixiere dein Ziel, aber sei flexibel bei den Details

Die eigene Vision ist das Ziel, aber die Wege, Gewohnheiten und Strategien dorthin sind nur Mittel zum Zweck. Der Schlüssel liegt darin, die richtigen Mittel zu finden, die zu dir und deinem Weg passen. Erfolgreiche Menschen sind hartnäckig bei dem, was sie wollen, aber sie verstehen, dass das Erreichen des Endziels Umwege und unerwartete Nebenstraßen beinhaltet, die es zu erkunden gilt.“

Sie haben sich in einer hartumkämpften Branche vielfach bewiesen. Wie sind Sie mit Rückschlägen umgegangen und konnten neue Motivation schöpfen?

„Es ist ein grundlegendes, menschliches Bedürfnis, Risiken vermeiden zu wollen, um zu überleben. Wir versuchen unser Bestes, um Enttäuschungen, unangenehmen Situationen oder Versagen aus dem Weg zu gehen. Ich persönlich habe immer versucht, Hindernisse und Herausforderungen in Erfolg umzuwandeln und sie zu meinem Vorteil zu nutzen. Jeder Rückschlag ist eine Chance, eine weisere, stärkere und widerstandsfähigere Version von sich selbst zu werden. Indem wir unsere Angst vor möglichen Enttäuschungen oder Misserfolgen ablegen, können wir die mutigen Entscheidungen treffen, die zu Höchstleistungen und Erfolg führen.

Das Vertrauen, das alles einen positiven Ausgang haben wird, ist eine Eigenschaft, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Ich glaube daran, dass man Widrigkeiten in Erfolg umwandeln kann, wenn man mutige Schritte unternimmt. Das ist nicht egoistisch, sondern eher ein Glaube an unsere eigenen Fähigkeiten und die Fähigkeiten der Menschen um uns herum. Ohne das Vertrauen ist es unmöglich, sich voll und ganz für das Erreichen der eigenen Ziele einzusetzen. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor ist die Bereitschaft stets weiter zu lernen und sich zu verbessern. Eine wachstumsorientierte Denkweise führt dazu, dass wir uns an Herausforderungen messen wollen und uns Ihnen stellen. Schließlich habe ich gelernt, dass ich zwar Fehler machen kann, aber durch sie immer lerne, mich anpasse und schließlich Erfolg habe - wir machen nicht endlos dieselben Fehler.“

Die Gesellschaft ist in vielen Ländern, Märkten und Branchen extrem im Wandel. Welche Entwicklungen wünschen Sie sich für die Zukunft?

„Jedem sollte mittlerweile klar sein, dass wir uns in eine vollkommen digitalisierte Wirtschaft entwickeln werden, die viel auf neuen Technologien und KI basieren wird. Wir werden in vielen Branchen dadurch große Veränderungen und Hilfen kennenlernen. Ich würde mir besonders wünschen, und glaube auch fest daran, dass die Reduktion von CO2-Emmisionen enorm vorangetrieben wird. So kann dem Klimawandel entgegengewirkt und eine saubere Energierevolution vorangetrieben werden. In den nächsten fünf Jahren wird die Energiewende einen Wendepunkt erreichen. Ein globales Innovations-Ökosystem wird für kollektive Problemlösungen führen, wobei der Einsatz von neuen Innovationen schnell skaliert werden kann.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist in meinen Augen der Schutz der Privatsphäre jedes Menschen online. Die Welt rund um die sozialen Netzwerke wird sich enorm verändern. Ich persönlich erwarte und würde es lieben, wenn neue soziale Plattformen entstehen, die Privatsphäre und „fake-freie“ Informationen und Profile sicherstellen können. Es wird eine Herausforderung sein, dies der aktuell sehr abgestumpften Gesellschaft zu beweisen. Genau wie es sehr schwer sein wird, der Versuchung, sich durch Daten zu bereichern, zu widerstehen. Am Ende des Jahrzehnts werden die Menschen immer noch Menschen sein, und sowohl Gier als auch Großzügigkeit, Liebe und Hass, Wahrheit und Lüge werden wahrscheinlich immer noch in den gleichen Proportionen existieren wie heute.“

Vielen Dank für das spannende Gespräch, Frau Bare Rauch!