RBC stuft ASOS auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Analystin Sherri Malek zählte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Aktien des Online-Versandhändlers zu den 30 weltweit aussichtsreichsten Aktien dieses Jahres. Bei dem Unternehmen kämen ein unterschätztes strukturelles Wachstum und eine attraktive Bewertung zusammen. Letzteres gelte sowohl mit Blick auf die Bewertungshistorie als auch im Vergleich zu den Wettbewerbern. Damit seien die Papiere ein selten anzutreffender Fall./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 00:19 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.