Galaxy Digital bestätigt den signifikanten Einsatz eines nachhaltigen Strommixes für sein Bitcoin-Mining-Geschäft

NEW YORK, 2. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital", „das Unternehmen"), ein innovatives Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, hat heute an der ersten vierteljährlichen Umfrage des Bitcoin Mining Council („BMC") teilgenommen und den signifikanten nachhaltigen Strommix für sein Bitcoin-Mining-Geschäft mitgeteilt. Die Teilnahme von Galaxy Digital am BMC steht für die Verpflichtung, Geschäfte auf der Grundlage eines starken Nachhaltigkeitsrahmens zu führen, der verantwortungsvolle ESG-Praktiken priorisiert.

Galaxy Digital schließt sich einer Gruppe von Branchenführern als Gründungsmitglied des BMC an, einem freiwilligen und offenen Forum zur Förderung der Transparenz, zum Austausch von Best Practices und zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die Vorteile von Bitcoin und Bitcoin Mining. Heute teilte das BMC Informationen zu nachhaltiger Energie von über 32 % des aktuellen globalen Bitcoin-Netzwerks, einschließlich Galaxy Digital, die zeigten, dass die Teilnehmer Strom mit einem 67 % nachhaltigen Strommix nutzen. Das BMC schätzte außerdem, dass der nachhaltige Strommix der globalen Mining-Industrie im zweiten Quartal 2021 auf ca. 56 % angewachsen ist, was das Bitcoin-Mining zu einer der nachhaltigsten Industrien weltweit macht. Weitere Informationen zu diesen Ergebnissen finden Sie hier und weitere Informationen auf der Webseite des BMC. .