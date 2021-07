Lerchl ist ausgewiesener Branchenexperte im Leasing- sowie im Small-Ticket-Geschäft. Er verantwortete zuvor in der VR Leasing Gruppe (heutige VR Smart Finanz) verschiedene Bereiche wie Controlling, Produktmanagement und Vertrieb sowie zuletzt in der BAWAG Gruppe die Geschäftsführung der BFL Leasing. In den letzten Jahren war Lerchl vielfach in erfolgreicher Verantwortung bei größeren Transformationsprozessen und M&A-Transaktionen.

Andreas Arndt, zuletzt Branch Risk Manager der NatWest Markets, Frankfurt, wird als Vorstandsmitglied Marktfolge bestellt. Arndt bringt langjährige internationale Erfahrungen im Risiko- und Prozess-Management sowie im Change Management mit. Die Leasingbranche kennt Arndt aus seiner Tätigkeit bei der PEAC Finance, wo er für den Geschäftsbereich Risikomanagement & Operations verantwortlich war. Für die ALBIS wird Arndt seine Erfahrungen bei der Digitalisierung der Prozesse und Kreditentscheidungen einsetzen.

„Wir freuen uns auf unsere Verantwortung und Aufgaben bei der ALBIS und darauf, das Unternehmen weiterzuentwickeln und den erfolgreichen Wachstumspfad der Gesellschaft fortsetzen zu können. Die ausgeprägte Technologieorientierung der ALBIS bietet hierfür hervorragende Voraussetzungen“, sagt Lerchl.

Wolfgang Wittmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ALBIS, ergänzt: „Wir sind sehr zuversichtlich, für die künftige Entwicklung von ALBIS zwei erfahrene Manager mit einem guten Netzwerk gewonnen zu haben. Beide bringen sowohl die persönlichen als auch die fachlichen Qualifikationen mit, um das Wachstum der ALBIS Gruppe im deutschen Markt mit 3,6 Millionen Gewerbekunden erfolgreich voranzutreiben.“