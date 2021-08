Mit einem interessanten Auftrag im Gepäck steuert Trintech den Neuen Markt und die Nasdaq an. Nach Informationen des Börsenbriefs »NICE*Letter« setzt Fussball-Bundesligist Bayern München auf die Technologie des irländischen Unternehmens. Realisiert werde die Lösung auf Basis eines Datenbanksystems von SAP. Basiert ein Online-Shop auf SAP und erfolgt die Zahlung über Kreditkarte, dann sei Trintech das einzige zertifizierte Unternehmen dafür. Bayern München-Fans können demnächst somit ihre Fanartikel nicht nur in den Stadt-Shops und via Telefon in Call-Center bestellen, sondern auch in einem Online-Shop. Eine vergleichbare Lösung, die reale und virtuelle Shops verbindet und das Bezahlen via Kreditkarte ermöglicht, sei in den USA bereits viermal installiert worden. 17.9.99