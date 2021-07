30.06.21 DGAP-News: STS Group AG: appoints Andreas Becker as new sole member of the management board EQS Group AG | Weitere Nachrichten

30.06.21 DGAP-News: STS Group AG: bestellt Andreas Becker zum neuen Alleinvorstand EQS Group AG | Weitere Nachrichten

30.06.21 DGAP-News: STS Group AG: Mutares successfully completes sale of majority stake in STS Group AG to Adler Pelzer Group EQS Group AG | Weitere Nachrichten

30.06.21 DGAP-News: STS Group AG: Mutares schließt Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der STS Group AG an die Adler Pelzer Group erfolgreich ab EQS Group AG | Weitere Nachrichten

30.06.21 DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA: Sale of shares in STS Group AG successfully completed EQS Group AG | Weitere Nachrichten