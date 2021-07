HELMA Eigenheimbau AG: HV beschließt Dividende von 1,54 EUR je Aktie für 2020 / Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Gerrit Janssen vorzeitig verlängert



Lehrte, 02. Juli 2021 - Die ordentliche Hauptversammlung der HELMA Eigenheimbau AG, welche heute in virtueller Form stattfand, ist dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat für das Geschäftsjahr 2020 die Zahlung einer Dividende von 1,54 EUR je Aktie beschlossen. Neben der positiven Wertentwicklung weist die HELMA-Aktie damit erneut eine attraktive Dividendenrendite auf. Auch alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit verabschiedet.



Hohe Kontinuität im Vorstand:

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vertrag von Herrn Gerrit Janssen als Vorstandsvorsitzenden der HELMA Eigenheimbau AG vorzeitig um weitere fünf Jahre bis zum 30.06.2027 zu verlängern. "Bereits seit zwölf Jahren prägt Herr Janssen als Mitglied des Vorstands die Entwicklung des HELMA-Konzerns maßgeblich und hat zudem in 2018 den Vorstandsvorsitz der Gesellschaft übernommen. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung würdigt der Aufsichtsrat die äußert erfolgreiche Arbeit von Herrn Janssen und freut sich auf die Fortsetzung dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit", erklärte Karl-Heinz Maerzke, Aufsichtsratsvorsitzender der HELMA Eigenheimbau AG.



Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG (HELMA) ist einer der führenden deutschen Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise ("Stein auf Stein") auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, das individuelle Traumhaus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau GmbH in ausgesuchten Lagen hochwertige Doppelhaus-, Reihenhaus- und Wohnungsbauprojekte.

