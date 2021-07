SOFTSWISS und CoinsPaid teilen Einblicke in das Wachstum von Kryptogambling

MINSK, Weißrussland, 2. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Zwei Pioniere der Kryptogambling-Branche SOFTSWISS und CoinsPaid haben kürzlich ihre exklusiven Einblicke in den derzeit schnell wachsenden Markt des Kryptogambling geteilt. Die Marken markierten eine rasante Expansion, die zuvor auch im SOFTSWISS Game Aggregator 1. Quartalsbericht zu sehen war, da der Kryptoumsatz bis Ende März auf 26 % anstieg. Der aktuelle Kryptoumsatz ist auf 31 % angewachsen und hat den früheren Wert in nur zwei Monaten überholt.

Die Daten unterstützen außerdem einen starken Trend im rasanten Wachstum von Krypto-Glücksspielen. Am Ende des 1. Quartals 2020 lag der Anteil nur noch bei 6 %, als er sich weiter an die Fersen von Fiat heftete.

„Die Anzahl der Transaktionen, die über unsere Dienste abgewickelt werden, steigt seit 2019 stetig an, aber 2020 haben wir einen fünffachen Anstieg des Volumens erlebt. Seit Beginn der Pandemie ist die Nachfrage nach Kryptozahlungslösungen gestiegen, und wir sehen nicht, dass dies jetzt nachlässt.

„Es gibt noch einige Hindernisse, bis Krypto überall akzeptiert wird, aber wir sehen bereits einen enormen globalen Wandel in Richtung des Themas, der sich in neuen gesetzlichen Initiativen, der Entwicklung von CBDCs und, was für uns noch wichtiger ist, großen Finanzinstituten widerspiegelt, die beginnen, Krypto zu akzeptieren und Krypto-Infrastrukturprojekte zu erwerben.

„Das alles bedeutet, dass der Kryptoverarbeitungsmarkt immer wettbewerbsfähiger wird und das Rennen um den ersten Platz in diesem Sektor läuft. Wir freuen uns, sagen zu können, dass CoinsPaid heute die Nummer 1 der Zahlungsanbieter im iGaming ist, und wir zielen auch auf andere Nischen ab. In Zukunft können wir davon ausgehen, dass die Krypto-Verarbeitung in einigen Jahren weltweit in verschiedenen Wirtschaftsbereichen weit verbreitet sein wird", sagt Max Krupyshev, CEO von CoinsPaid.

Andrey Starovoitov, COO bei SOFTSWISS, hebt in Bezug auf die Top-Kryptowährungen im Glücksspielbereich hervor, dass „BTC weiterhin stark ist, da es mit 78,5 % der iGaming-Marktdurchdringung bis heute die beliebteste Währung ist. Sein nächster Verfolger ist ETH mit 9 %. Ethereum ist eine weitere Kryptowährung, auf die Spieler im iGaming setzen, die seit ihrer Einführung durch Höhen und Tiefen gegangen ist, aber wir sehen nicht, dass sie den Bitcoin an Popularität überholt.

SOFTSWISS ist ein Pionier auf dem Kryptogambling-Markt, denn die innovative Tech-Marke war das erste Online-Casino der Welt, das auf der eigenen Online-Casino-Plattform und der Krypto-Verarbeitungslösung CoinsPaid basiert.

CoinsPaid bietet eine Reihe von Dienstleistungen, die darauf abzielen, einen einfachen, bequemen und sicheren Zugang zu Operationen in Krypto- und Fiat-Währungen zu ermöglichen, sowohl für geschäftliche als auch für private Zwecke.

Informationen zu SOFTSWISS

SOFTSWISS ist eine internationale Tech-Marke, die weithin anerkannte, zertifizierte Software-Lösungen für das Management von iGaming-Operationen liefert. SOFTSWISS besitzt eine Reihe von Glücksspiellizenzen und bietet eine „One-Stop-Shop"- White-Label-Lösung an, indem es sich im Namen seiner Kunden um alle technischen, rechtlichen und finanziellen Prozesse kümmert. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio, das eine Online-Casinoplattform, einen Spieleaggregator mit Tausenden von Casinospielen, eine Partnerplattform und eine kürzlich gestartete Sportwettenplattform umfasst. Im Jahr 2013 war SOFTSWISS das erste Unternehmen weltweit, das eine Bitcoin-optimierte Online-Casinolösung eingeführt hat. Damit gilt das Unternehmen als der führende technische Experte, wenn es um den Einsatz von Kryptowährungen im Online-Gaming geht.

Informationen zu CoinsPaid

CoinsPaid stellt Dienstleistungen und Produkte vor, die Menschen und ihren Unternehmen dabei helfen, das Potenzial von Kryptowährungen zu erkennen. Das CoinsPaid-Ökosystem ermöglicht es Ihnen, schnell, profitabel und effektiv sowohl mit nationalen als auch digitalen Währungen zu arbeiten. Heute ist CoinsPaid einer der weltweit anerkannten Top-Anbieter in der Kryptoverarbeitung und verwaltet 5 % aller BTC-Transaktionen. Weitere Informationen zu CoinsPaid finden Sie unter: https://www.coinspaid.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1556005/SOFTSWISS_COINSPAID.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg