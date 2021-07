Action durchbricht Marke von 400 Filialen in Deutschland / Sommergeschäft startet erfolgreich (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Action hat die Schwelle von 400 Filialen in Deutschland

überschritten. Im bayerischen Neutraubling errichtete Europas schnell wachsender

Nonfood-Discounter bereits im Mai dieses Jahres seine Jubiläumsfiliale. Seit

Anfang des Jahres sind hierzulande insgesamt 16 Geschäfte hinzugekommen, in

Europa konnte Action über hundert neue Filialen eröffnen und nahezu 3.000 neue

Jobs in Voll- und Teilzeit schaffen. Damit setzt Action auch in der Pandemie

seinen Expansionskurs fort. Derweil verzeichnet Action Deutschland einen

vielversprechenden Start in die Sommer-Verkaufssaison .



"Deutschland spielt eine zentrale Rolle in den internationalen Wachstumsplänen

von Action. Das Marktpotenzial hierzulande ist immens. Wir wollen flächendeckend

präsent sein und suchen im ganzen Bundesgebiet weiter intensiv nach Immobilien,

die unser Store-Konzept ermöglichen", sagt Bart Raeymaekers, General Manager

Action Deutschland.





Erfolgreich durch den zweiten Lockdown, positiver GeschäftsausblickSein Geschäft konnte Action in der Corona-Pandemie unter anderem durch dierasche Einführung eines Click-and-Collect-Angebots in vielen Ländern stützen.Über weite Strecken half zudem, dass Produkte des alltäglichen Bedarfs wichtigerBestandteil des Sortiments sind. So konnten Filialen teilweise mit reduziertemAngebot geöffnet bleiben. International konnte Action 2020 um 164 Filialenwachsen und trotz der Belastungen durch Corona den Umsatz über alle Ländermärkteum 10 Prozent steigern. Im April dieses Jahres expandierte Action erfolgreichnach Italien. Logistikzentren in Bratislava/Slowakei und Bierun/Polen werden imVerlauf des Jahres in Betrieb genommen, um das wachsende Filialnetz in Europamit Waren zu beliefern. Für das nächste Jahr steht mit Spanien der zehnteLändermarkt auf dem Plan.In Deutschland steigen die Verkaufszahlen seit den ersten Lockerungen in denLandkreisen dynamisch an. Sommerwaren gehörten während der heißen Tage zu dengrößten Verkaufstreibern. "Wir sind sehr gut in die Sommersaison gestartet. Wirsehen, dass unsere Kund:innen den Einkauf in unseren Filialen vermisst haben unddie zurückgewonnenen Freiheiten genießen", so Raeymaekers. Um die Verkäufeweiter anzukurbeln, setzt Action seit Anfang Juni wieder auf intensivereMarketing-Aktivitäten.Action will in diesem Jahr 300 neue Filialen in Europa eröffnen, einenerheblichen Anteil davon in Deutschland. Ein Großteil der Filialen wird in derzweiten Jahreshälfte eröffnet. "Mit unserem variablen Sortiment zu äußerst